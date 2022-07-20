الحكومة الليبية ترحب بالدعوة لزيارة الزاوية

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رحّبت، الحكومة الليبية برئاسة فتحي باشاغا، بالدعوة الموجهة إليها من قبل المجلس البلدي الزاوية لزيارة المدينة.

وأعربت الحكومة، في بيان، عن شكرها وأمتناها وترحيبها بالدعوة التي جاءت استجابة للعديد من المكونات السياسية والاجتماعية والشبابية في الزاوية.

وقالت الحكومة، إن “تعليمات رئيس مجلس الوزراء تقضي باتخاذ كل ما من شأنه التنسيق في الزيارة والترتيب لإجرائها في أقرب وقت”.

وأكدت الحكومة، إنها “تتشرف بزيارة مدينة الزاوية، والاطلاع على أوضاع المدينة والوقوف عن كثب على المشاكل والصعوبات ونقص الخدمات في المدينة وبحث المعالجة الحقيقية لها مع قياداتها ونخبها التي تزخر بها”.

ووجهت بلدية الزاوية، دعوة إلى الحكومة الليبية، لزيارة المدينة الواقعة في غرب البلاد، استجابة للعديد من مكوناتها السياسية والاجتماعية والشبابية.