الصهبي: على ليبيا الإسراع في مساعدة تونس لإطفاء الحرائق المنتشرة

دعا صلاح الصهبي، عضو مجلس النواب، الدولة الليبية إلى التنسيق العاجل مع الأشقاء في دولة تونس وإرسال كل ما يمكن من سيارات وفرق الإطفاء بصورة عاجلة لأخوتنا لدعمهم في مكافحة الحرائق المنتشرة في محيط تونس العاصمة.

وقال «الصهبي»، في منشور له عبر فيسبوك، «حرائق الغابات تصل بالقرب من تونس العاصمة، يجب أن لا تنسينا مشاكل بلادنا عن المصائب عندما تحل بجيران كما يفعلون هم دائماً من أجلنا».

وأضاف «يجب التنسيق العاجل مع الأشقاء بتونس وإرسال كل ما يمكن من سيارات وفرق الاطفاء بصورة عاجلة جداً وخلال ساعات لاخوتنا لدعمهم في مكافحة الحرائق المنتشرة في محيط تونس العاصمة».

واختتم قائلا «يجب أن تجدنا جمهورية تونس الشقيقة بجانبها للتصدي لهذه الحرائق، تونس سباقة دائماً لمؤازرة ودعم ليبيا واليوم الدور علينا رفقة تونس لحماية الاحياء السكنية بالعاصمة».

أعرب مصطفي محمد اقدارة رئيس البعثة الدبلوماسية الليبية بتونس عن تعاطفه مع الشعب التونسي إثر الحرائق التي جدّت بجبل بوقرنين من ولاية بن عروس.

وأكد في تصريح نقله موقع «حقائق أون لاين» التونسي، اليوم الأربعاء، موقف حكومة دولة ليبيا وشعبها المتضامن مع الشعب التونسي.

كما ثمن المجهودات الجبارة لكافة الأطراف المساهمة في عملية إخماد هذه الحرائق والسيطرة عليها في وقت قياسي.