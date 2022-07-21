سفارة ليبيا بتونس: وصول قافلة سيارات مطافئ ليبية لإخماد الحرائق بتونس

أعلنت السفارة الليبية بتونس، اليوم الأربعاء، انطلاق قافلة سيارات المطافئ والدعم التابع لِهيئة السلامة الوطنية الليبية إلى الجمهورية التونسية الشقيقة للمساهمة في إخماد الحرائق التي اندلعت بجبل بوقرنين بالقرب من العاصمة التونسية تونس.

وذكرت السفارة الليبية بتونس، في بيان لها عبر فيسبوك، أن تلك تأتي في إطار الدعم العاجل تعبيراً لتضامن ووقوف ليبيا مع تونس الشقيقة دولة وشعباً وأن ليبيا وتوس شعب واحد في دولتين.

وأرسلت هيئة السلامة الوطنية قافلة من سيارات الإطفاء والإطفائيين والمؤمن الطبية وسيارات الإسعاف من طرابلس إلى تونس لمساعدة السلطات التونسية في إخماد حرائق جبل بوقرنين.