سفير ألمانيا لـ«المشري»: إنجازات محادثات القاهرة وجنيف أمر حاسم للانتخابات

اعتبر السفير الألماني لدى ليبيا، ميخائيل أونماخت، خلال لقائه رئيس المجلس الاستشاري للدولة خالد المشري، اليوم الأربعاء، في طرابلس، أن البحث عن اتفاق بشأن القضايا العالقة في المسار الدستوري «أمر حاسم للانتخابات والاستقرار السياسي في ليبيا».

وشدد السفير الألماني لدى ليبيا، عبر حسابه على «تويتر»، على ضرورة الحفاظ على «إنجازات محادثات القاهرة وجنيف» الخاصة بهذ المسار، قائلا «سيكون الحفاظ على إنجازات محادثات القاهرة وجنيف ومواصلة البحث عن اتفاق بشأن القضايا العالقة في المسار الدستوري أمرًا حاسمًا للانتخابات والاستقرار السياسي في ليبيا».

وأعرب السفير يخائيل أونماخت عن سعادته «بسماع أن هذه الجهود مستمرة من خلال لقائي رئيس المجلس الأعلى للدولة خالد المشري».