أحمد القماطي: لا توجد مؤشرات على إجراء الانتخابات في المستقبل القريب

اعتبر أحمد نجل رئيس حزب التغيير جمعة القماطي، أنه لا توجد مؤشرات على إجراء الانتخابات في المستقبل القريب، مشيرا إلى أن حكومتي الدبيبة وباشاغا تريدان البقاء في السلطة.

وقال نجل رئيس حزب التغيير جمعة القماطي، في تغريدة له عبر توتير، «تريد الحكومتان الدبيبة وباشاغا البقاء في السلطة، وكلا الهيئتين التشريعيتين (مجلس النواب والمجلس الأعلى) يؤجلان التوصل إلى اتفاق على أساس دستوري يؤدي إلى الانتخابات».

وذكر في تغريدة أخرى أن «توحيد المؤسسة العسكرية تحت رئيس منتخب وبرلمان جديد بعيدًا عن الشخصيات الجدلية ومن ارتكب جرائم حرب وشارك في تدمير ليبيا هو الحل الأساسي لمشاكل الدولة».