مؤسسة النفط: ناقلة «ماتالا» تشحن مليون برميل من ميناء السدرة إلى إيطاليا

قالت المؤسسة الوطنية للنفط إن ناقلة النفط «ماتالا» التي تحمل العلم المالطي رست في ميناء السدرة النفطي، عند الساعة الحادية عشرة صباح الأربعاء، وذلك لشحن مليون برميل من النفط الخام إلى إيطاليا.

وأكدت استئناف إنتاج النفط وفتح الآبار من الحقول التابعة لشركة الواحة للنفط بمعدل 70 ألف برميل يوميا، وبمعدل ضخ حوالي 2000 برميل بالساعة، لافتة إلى أنه ستجري زيادة الإنتاج تدريجيًا إلى حين الوصول إلى معدلات الإنتاج الطبيعية.

كما جرى استئناف الإنتاج من حقول «النافورة وتيبستي والغاني» التابعة لشركة الهروج للعمليات النفطية، وحقلي النافورة والبيضاء التابعين لشركة الخليج العربي للنفط، بعد دخول ناقلة لميناء رأس لانوف لشحن 600 ألف برميل من خامَي ( أمنا وسيرتيكا).

ناقلة في ميناء الزويتينة النفطي لتحميل مليون برميل من خام أبو الطفل

وقالت المؤسسة إن إنتاج الشركتين سيزيد بشكل تدريجي بعد إعادة بقية الحقول إلى الإنتاج، كما وصلت مساء اليوم إحدى نواقل النفط إلى ميناء الزويتينة النفطي، وسيتم تحميلها صباح الخميس بكمية مليون برميل من خام أبو الطفل.