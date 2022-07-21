المنقوش تبحث مع الجرندي فتح المعابر الحدودية بين ليبيا وتونس

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بحثت، وزيرة الخارجية نجلاء المنقوش، هاتفيًا مع نظيرها التونسي، عثمان الجرني، فتح المعابر الحدودية بين ليبيا وتونس.

وقالت الجرندي، عبر تويتر، أنه تلقى اتصالا من قبل المنقوش بشأن فتح المعابر الحدودية بين البلدين.

وأضاف الجرندي، أن المنقوش أعربت عن استعداد ليبيا للتنسيق حول مختلف التفاصيل مع الجهات التونسية بمناسبة اللجنة القطاعية المنعقدة اليوم ولدعم الجانب التونسي بمعدات فنية للمراقبة الحدودية.

سعدت بالاتصال الهاتفي من الأخت @NajlaElmangoush وزيرة الخارجية الليبية بشأن بحث فتح المعابر الحدودية بين البلدين. أعربتْ عن استعداد الجانب 🇱🇾 للتنسيق حول مختلف التفاصيل مع الجهات التونسية بمناسبة اللجنة القطاعية المنعقدة اليوم ولدعم الجانب التونسي بمعدات فنية للمراقبة الحدودية. pic.twitter.com/tMFkqvvm2b — Othman Jerandi (@OJerandi) July 20, 2022

وبحثت، حكومة الوحدة، في اجتماع موسع، الثلاثاء، الأوضاع في معبر رأس اجدير الحدودي مع تونس.

وأصدر الدبيبة، تعليماته بضرورة تنظيم العمل داخل المعبر وتحديد اختصاصات الأجهزة الأمنية بشكل واضح وتطبيق معايير العمل داخل المعابر الحدودية.

وطالب، وزيري الخارجية والداخلية بالتنسيق مع الجانب التونسي من أجل تفعيل البوابة التونسية وتحسين عملها بما يتناسب مع عدد المسافرين الليبيين.

ويشهد معبر رأس أجدير منذ أيام أزمة خانقة، حيث يضطر المسافرين إلى الانتظار لساعات طويلة للعبور إلى الأراضي التونسية.