الراجحي: أحد أهم أسباب خروج الدبيبة هو طمأنة قاعدته الشعبية بعدم تمكين حفتر من مفاصل الدولة

ليبيا – علق المحلل السياسي عبد السلام الراجحي عضو جماعة الإخوان على كلمة رئيس حكومة تصريف الأعمال عبد الحميد الدبيبة قائلًا: “الدبيبة خرج كأي سياسي يريد المحافظة على القاعدة الشعبية التي يعتمد عليها، ويريد المحافظة عليها، وجزء كبير منها يعتمد عليها وتدعم الدبيبة في إطار عدم تمكين حفتر من مفاصل الدولة، وأحد أهم أسباب خروجه هو طمأنة القاعدة الشعبية له، وهذا سلوك جيد منه”.

الراجحي قال خلال مداخلة عبر برنامج “حوارية الليلة” الذي يذاع على قناة “ليبيا الأحرار” التي تبث من تركيا وتمولها قطر الثلاثاء وتابعته صحيفة المرصد: إن سلوك الدبيبة دائمًا يريد أن يكون هناك تواصل مع قاعدته الشعبية. واصفًا هذا السلوك بالجيد بغض النظر عن محتوى الحديث.

وأضاف: “المعارضة إن كانت أحزابًا أو الحكومة المنافسة للدبيبة ووسائل الإعلام يهاجمون عملية فتح النفط وتعيين بن قدارة، ويصفونها بالصفقة المشبوهة؛ لكن الغريب أنهم بشكل رسمي لم يخرجوا الأحزاب، في بيان رسمي أنهم ضد الاتفاق ويتهم أن الصفقة عليها مخاطر على السيادة الليبية وقطاع النفط”.

وأردف: “الآن الروس يشتغلون في الأماكن التي فيها استكشافات أو المتوقع أن فيها الاحتياط الأكبر لليبيا حوض سرت الجفرة هناك الغاز والنفط والخيرات، وللعلم الروس هم أحد أسباب أدوات إغلاق النفط. وجزء من الدور الروسي عبر الفاغنر هو لاستمرار الصراع في ليبيا”.

وأشار إلى أن تعهّد الدبيبة في كلمته أنه لن يكون هناك تسليم أو تنصيب للوزارات الحساسة لأطراف الصراع يعني أنه لن يكون هناك تشكيل وزاري جديد؛ لأن المصريين لديهم هدف الإطاحة بالدبيبة والضغط على خليفة حفتر ليستمر في دعم باشاآغا، بحسب قوله. معتبرًا أن الدبيبة لا يستطيع إعطاء حفتر ما يريد.

كما شدد على أن محاربة الفساد والوصول للتقدم والتنمية وتطوير قطاع النفط والاقتصاد لن يتم إلا عند إجراء انتخابات برلمانية كمرحلة أولى وإنهاء جميع الأجسام المتصارعة وتشكيل حكومة واحدة متماسكة الشرعية غير هشة.

وبشأن اللجنة العسكرية 5+5 لفت إلى أن “بداية اجتماعاتها كانت عن إعادة هيكلة المؤسسة العسكرية، نحن لدينا قانون الخدمة العسكرية لسنة 74 وقانون العقوبات العسكرية لماذا لا تنفذ؟ الكثير لا يريد تنفيذها لأنها تصطدم بأن حفتر لن يكون القائد الأعلى للجيش الليبي” .

