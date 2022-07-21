إدارة حقوق الإنسان بالبعثة الأممية تجتمع بأهالي ضحايا مذبحة أبوسليم

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قالت، بعثة الأمم المتحدة في ليبيا، اليوم الخميس، إن مديرة إدارة حقوق الإنسان وسيادة القانون والعدالة الانتقالية، سوكي ناقارا، التقت برابطة أهالي ضحايا مذبحة أبوسليم.

وأضافت البعثة، عبر تويتر، أن ناقارا ناقشت “تدابير العدالة الانتقالية التي تركز على الضحايا والمطالبات على الصعيد الوطني بمحاسبة المسؤولين عن إبادة ما يزيد عن 1,200 محتجز في سجن أبوسليم في 1996”.

وقالت البعثة، إن “ضمان محاسبة مرتكبي هذه الجريمة بحق الإنسانية مهم لتحقيق مصالحة وطنية تستند إلى حقوق الإنسان، وكذلك لإرسال رسائل لمنتهكي حقوق الإنسان في خضم النضال من أجل إنهاء الإفلات من العقاب في ليبيا”.