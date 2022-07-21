امغيب: اجتماعات طرابلس لتوحيد الجيش تستوجب الترحيب والشكر والثناء

أكد سعيد امغيب، عضو مجلس النواب، أن اجتماعات طرابلس لتوحيد الجيش تستوجب الترحيب والشكر والثناء.

وقال امغيب، في منشور له، عبر حسابه الرسمي على موقع التواصل الاجتماعي «فيسبوك»: “نعم لتوحيد الجيش. بفضل من الله ثم جهود المخلصين من أبناء المؤسسة العسكرية العريقة؛ اليوم نرى اجتماعات مباركة تجرى في مدينة طرابلس من أجل توحيد الجيش الليبي فوجب الترحيب والشكر والثناء على هذه الجهود الجبارة”.

وأضاف “تحية حب وتقدير واحترام لكل ضباط وجنود جيشنا البطل الذين ولائهم فقط لله ثم للوطن. وتحية خاصة معطرة برائحة الزهر والحنة، والفل والياسمين، للقائد العام للقوات المسلحة العربية الليبية المشير خليفة حفتر”.