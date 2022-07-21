هيئة السلامة الوطنية ترسل قافلة لدعم تونس في إخماد الحرائق

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سيّرت، هيئة السلامة الوطنية، قافلة من سيارات الإطفاء إلى تونس لمساعدة السلطات التونسية في إخماد الحرائق التي اندلعت بغابات جنوبي تونس العاصمة.

ونشرت الهيئة، عبر فيسبوك، صورًا لسيارات الإطفاء، وقالت إنها “قافلة هيئة السلامة الوطنية، لدعم اشقائنا بتونس لمكافحة الحرائق”.

وقالت الهيئة، إن رئيس الهيئة ونائبه أشرفا على انطلاق قافلة هيئة السلامة الوطنية، وبمساهمة شركة مليتة للنفط والغاز، لدعم الأشقاء بدولة تونس، لمكافحة الحرائق التي اندلعت نتيجة ارتفاع درجات الحرارة، ببعض المناطق التونسية.

وشب حريق هائل الثلاثاء في غابات بجبل “برج السدرية” جنوبي العاصمة التونسية، وامتدت النيران على مساحات واسعة من الجبل المرتبط بالسلسلة الممتدة من جبل بوقرنين المطل على العاصمة تونس وضواحيها.

وأعلنت السلطات التونسية، الأربعاء، السيطرة بنسبة 90 بالمئة على الحريق.

وقالت وزارة الدفاع التونسية، في بيان، إن سلاح الجو “نفذ منذ مساء أمس إلى صباح اليوم 40 طلعة جوية باستعمال مروحيتين وطائرة (C130) بعد تجهيزها بالمواد الخاصة بإخماد الحرائق، وذلك في إطار المساهمة في التدخلات الميدانية لإخماد الحريق الذي اندلع بمنطقة برج السدرية”.