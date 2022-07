واشنطن تشيد بالتقدم المحرز في المسار الأمني الليبي نحو مؤسسة عسكرية موحدة

ليبيا – ضمت الولايات المتحدة صوتها إلى بعثة الأمم المتحدة للدعم في ليبيا في الإشادة بالتقدم المحرز في المسار الأمني الليبي نحو مؤسسة عسكرية موحدة بفضل جهود اللواء محمد الحداد واللواء عبدالرزاق الناظوري، وكذلك اللجنة العسكرية المشتركة “5+5”.

السفارة الأمريكية وفي تغريدة لها عبر حسابها الرسمي على موقع التواصل الاجتماعي “تويتر”،أكدت مواصلة الولايات المتحدة دعمها للتنفيذ الكامل لاتفاقية أكتوبر 2020 لوقف إطلاق النار بما في ذلك انسحاب جميع القوات الأجنبية والمقاتلين والمرتزقة.

