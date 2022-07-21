سهيل الغرياني: على ثوار فبراير محاسبة “الحداد و”الرئاسي” لإحضارهم الناظوري إلى طرابلس

حرض سهيل الغرياني، نجل المفتي المعزول الصادق الغرياني، من وصفهم بـ “ثوار فبراير”، بمحاسبة رئيس أركان قوات المنطقة الغربية الفريق محمد الحداد، والمجلس الرئاسي، لإحضارهم الفريق أول عبدالرازق الناظوري، رئيس الأركان العامة للقوات المسلحة الليبية، إلى العاصمة طرابلس.

وقال سهيل، في منشور له، عبر حسابه الرسمي على موقع التواصل الاجتماعي «فيسبوك»:إن “إحضار الناظوري من قبل الحداد وفرش البساط الأحمر له مع طابور الشرف استهتار من رئيس الأركان، ومن رئيسه المباشر ما يعرف بالقائد الأعلى (المجلس الرئاسي) المشكل من المنفي والكوني واللافي”، على حد وصفه.

وتابع؛ أن “هؤلاء الأربعة بصفاتهم يتحملون مسؤولية الاستهتار بدماء وأرواح المجاهدين الذين صدوا قوات الفاغنر الملحدة عن أرض طرابلس الحرة، والذين بسبب دماء الشهداء وصلوا لسدة الحكم في طرابلس”. بحسب كلامه.

وختم موضحًا “ولو فعلا كان هناك ثوار لفبراير باقون فهؤلاء من يجب محاسبتهم على هذا التعدي”. على حد قوله.