«الأرصاد»: يحذر من رياح نشطة على الساحل من درنة إلى طبرق

حذر المركز الوطني للأرصاد الجوية من رياح شمالية غربية نشطة، اليوم الخميس على الساحل من درنة إلى طبرق.

وأظهرت نشرة الصيد البحري الصادرة عن المركز، أن سرعة الرياح ستصل إلى 25 عقدة.

الساحل من رأس اجدير إلى سرت

– السماء صافية إلى قليلة السحب.

– الرياح شمالية شرقية، سرعتها تتراوح بين 05 و15 عقدة.

– ارتفاع الموج يتراوح بين 0.50 و1.00 متر.

– البحر خفيف الموج.

– درجة الحرارة تتراوح بين 26 و28 درجة مئوية.

– الرؤية جيدة.