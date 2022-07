ليبيا – التقى عضو المجلس الرئاسي عبد الله اللافي، اليوم الأربعاء، سفير جمهورية إيطاليا لدى ليبيا، جوزيبّي بُوتشينو غريمالدي، لبحث أخر تطورات المشهد السياسي، وسبل الوصول إلى حل الأزمة السياسية في ليبيا.

اللافي رحب بالسفير الإيطالي، مشيدًا بالمساعي الدبلوماسية الايطالية ضمن المجموعة الدولية، للخروج من المختنق السياسي الراهن، مستعرضًا جهود المجلس الرئاسي لتحقيق الاستقرار والسلام، وصولاً لإجراء الانتخابات الرئاسية والبرلمانية التي يتطلع إليها كل الليبيين.

وشدد اللافي على أهمية إنجاز المسار الدستوري أولاً، مشيرًا إلى استمرار مشاورات المجلس الرئاسي، مع الأطراف المشاركة في العملية السياسية، حول إنجاز خارطة الطريق نحو الاستحقاقات الانتخابية، في إطار مبادرته لإنهاء الأزمة.

بدوره، أكد السفير الإيطالي استمرار دعم بلاده لجهود المجلس الرئاسي في تحقيق الاستقرار في ليبيا، والذهاب لإجراء انتخابات رئاسية وبرلمانية متزامنة، مشيدًا بالرؤية الاستراتيجية لمشروع المصالحة الوطنية، التي أطلقها المجلس مؤخرًا، داعيًا إلى تضافر جميع الجهود، للمضي بخطوات ثابتة نحو إعادة بناء الدولة.

The post اللافي يبحث مع السفير الإيطالي تطورات المشهد السياسي وسبل الوصول إلى حل الأزمة الليبية first appeared on صحيفة المرصد الليبية.

يمكنك ايضا قراءة الخبر في المصدر من صحيفة المرصد الليبية