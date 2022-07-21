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بالصور… طقس ليبيا ودرجات الحرارة لثلاثة أيام بدءً من اليوم الخميس 21 يوليو 2022

تم النشر منذُ دقيقتين
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مصدر الخبر / المشهد
مصدر الخبر / المشهد

نشر المركز الوطني للأرصاد الجوية تفاصيل الأحوال الجوية المتوقعة على ليبيا خلال الأيام الثلاثة القادمة، بدايةً من اليوم الخميس 21 يوليو 2022.

ووفقا للملخص العام للنشرة يبقى الطقس مستقر على اغلب مناطق ليبيا.

رأس إجدير حتى سرت-سهل الجفارة–جبل نفوسة :-
حالة السماء: صافية إلى قليلة السحب.
الرياح: شمالية شرقية إلى شرقية سرعتها بين الخفيفة والمعتدلة.
درجات الحرارة القصوى: تتراوح مابين (31-36)مْ.

الخليج-سهل بنغازي حتى أمساعد–مراده:-
حالة السماء: صافية إلى قليلة السحب مع احتمال ظهور ضباب أخر الليل والصباح الباكر على الجبل الأخضر.
الرياح: شمالية غربية معتدلة السرعة.
درجات الحرارة القصوى: تتراوح مابين (27-32)مْ.

الجفرة–سبها-غـات-غدامس-الحمادة:-
حالة السماء: صافية إلى ظهور بعض السحب.
الرياح: شمالية شرقية إلى شرقية معتدلة السرعة.
درجات الحرارة القصوى: تتراوح مابين (35-41)مْ.

الواحات-السرير-تازربو-الكفرة:-
حالة السماء: صافية إلى ظهور بعض السحب.
الرياح: شمالية إلى شمالية غربية معتدلة السرعة.
درجات الحرارة القصوى: تتراوح مابين(36-39)مْ.

مدينة طرابلس
غروب الشمس هذا اليوم الساعة(20:13)
شروق الشمس ليوم الغد الساعة (06:13).

قد تكون صورة ‏تحتوي على النص '‏F-270-002 المدن الليبية الجوية 2022 التنبو الخميس الموافق 21 التنبوات الجوية طقس_یومالغد الحرارة الصغري طفس اليوم السماء صافية السماء صافية السماء السماء 32 الحرارة الحرارة المدينة (م(الیوم) صافية السماء صافية 34 31 35 22 23 زواره 24 23 ظهور 32 33 34 24 32 32 32 السماء 21 22 22 22 الزنتان 22 21 السماء صافية 30 30 21 صافية 28 18 السماء 26 السماء صافية السماء السماء صافية 35 37 36 37 24 25 السماء صافية صافية ظهور السحب صافيا ضهور صافيا ظهور بعض 22 37 38 25 26 تازربو الكفرة الإصدار‏'‏

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