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بن صالح: صبيان وأزلام حكومة باشاغا يشنون حملة شعواء ضدي

تم النشر منذُ 32 ثانية
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مصدر الخبر / صحيفة الساعة 24
مصدر الخبر / صحيفة الساعة 24

زعم سليمان بن صالح محلل قنوات الإخوان المسلمين للشأن العسكري، أن هناك حملة شعواء ضده من قبل من أسماهم بـ«صبيان وأزلام حكومة باشاغا»، بحسب تعبيره.

وقال بن صالح، في منشور له، عبر حسابه الرسمي على موقع التواصل الاجتماعي «فيسبوك»: “حملة شعواء تشنها ضدي الأقلام المأجورة لأنني انتقدت خروج جحا في مظاهرة، هؤلاء هم صبيان وأزلام حكومة الاستقرار، وليس مستغرباً منهم ذلك”، وفقا لقوله.

وأضاف “هذه هي حرية الرأي والتعبير التي تعدُ حكومة الاستقرار بها الليبيين، وأعتقد أنهم اليوم يكلفون صفحاتهم وأبواقهم بشن حملة ضدي لأنهم ليسوا قادرين الآن على إيذائي جسدياً، أما إن مكنهم الله من رقابنا فبالتأكيد فإن الذين يقولون علينا منكراً من القول لن تكون لهم مشكلة في إيذائي جسدياً إن سنحت لهم الفرصة”، على حد زعمه.

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صحيفة الساعة 24

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