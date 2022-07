الدبيبة: لا بد من دعم البلديات المستحدثة وعقد لقاءات مع أعيانها لمناقشة مشروعاتها الضرورية

ليبيا – التقى رئيس حكومة تصريف الأعمال عبد الحميد الدبيبة بوفد يمثل أعيان قبيلة الدرسة يضم رئيس المجلس الأعلى للقبيلة عبد الله حسين الكيش.

بيان صحفي صدر عن المكتب الإعلامي للدبيبة طالعته صحيفة المرصد، أكد مشاركة وزير الحكم المحلي بحكومة تصريف الأعمال بدر الدين التومي، ووكيل شؤون المراكز الطبية في وزارة الصحة بالحكومة توفيق الدرسي في اللقاء الذي شهد تأكيد الكيش على دعم الحكومة في برامجها لدعم الإدارة المحلية، واستعدادها لإجراء الانتخابات.

بدورهم، قدم القائمون على إدارة بلدية الساحل عرضًا لأهم الصعوبات التي تواجه المنطقة وأهمها تنفيذ عدد من الطرق الزراعية وحفر آبار مياه، فيما شدد الدبيبة على ضرورة دعم البلديات المستحدثة مع التوجيه بقيام التومي بالتنسيق مع نظيريه للمواصلات والموارد المائية لعقد لقاءات مع الأعيان لمناقشة مشروعات ضرورية.

