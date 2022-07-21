اللافي يطالب بضرورة تظيم أداء منظمات المجتمع المدني

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بحث النائب بالمجلس الرئاسي، عبد الله اللافي، أمس الأربعاء مع ممثلين لعدد من منظمات المجتمع المدني تعزيز دور المنظمات في هذه المرحلة، والعديد من قضايا الشأن العام.

وأكد النائب بالمجلس الرئاسي، على أهمية دور مؤسسات المجتمع المدني.

مطالباً بضرورة تنظيم أداءها، وفق أسس قانونية وإدارية تكفل نجاحها في خدمة المجتمع.

بدورهم أكد الحاضرون من أعضاء منظمات المجتمع المدني، على أهمية أن تتطلع هذه المنظمات بدورها في هذه المرحلة.

لتحقيق الاستقرار، وتعزيز دورها المهم كحلقة وصل، بين المواطن ومختلف مؤسسات الدولة، في إطار التوعية والتنمية المجتمعية.