بن شرادة: لم ينجز شيء خلال 3 أشهر من الاجتماعات بين مجلسي الدولة والنواب

أكد عضو مجلس الدولة الاستشاري سعد بن شرادة، أن “النقاط الخلافية بين المجلسين ما زالت محل خلاف، ولم يُنجز شيء خلال 3 أشهر من الاجتماعات والمناقشة”.

وقال “بن شرادة”، إن “جلسة أمس عُقدت مكتملة النصاب، وحضرها الأعضاء المقاطعون منذ مارس الماضي”، مضيفًا أن “الجلسة كانت مغلقة، وسيعقد المجلس جلسة أخرى الاثنين المقبل”.

وتابع؛ “ناقشنا مخرجات لجنتي الدولة والنواب في القاهرة”، مردفًا أن “اللجنتين المنبثقتين عن لجنتي النواب والدولة في القاهرة لوضع مقترحات للنقاط الخلافية، خرجتا بمقترحين منفصلين، ويفترض أن يصوت كل مجلس على مقترح لجنته”.

وأشار إلى أن “الحل كان موجودًا في مقترح فبراير منذ البداية، وينص على أن تحال النقاط الخلافية للاستفتاء عليها من الشعب”.

وأردف أن “أعضاء مجلس الدولة صوتوا بالرفض على مقترح المجلس الرئاسي”.، معقبًا أن “مقترح المجلس الرئاسي ينص على السماح لمزدوج الجنسية بالتقدم للانتخابات على أن يتنازل عن جنسية الدولة الأخرى بمجرد فوزه في غضون 3 أشهر”.