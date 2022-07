مجلس الدولة الاستشاري يناقش مخرجات المسار الدستوري

ليبيا – ترأس خالد المشري رئيس مجلس الدولة الاستشاري الجلسة الرسمية الـ77 للمجلس في مقره في العاصمة طرابلس، بمشاركة نائبه الأول مسعود عبيد.

بيان صحفي مقتضب صدر عن مجلس الدولة الاستشاري تابعته صحيفة المرصد، أشار إلى مناقشة الجلسة مخرجات المسار الدستوري الذي ترعاه البعثة الأممية بالشراكة مع مجلس النواب.

وأضاف البيان: إن الجلسة تم تعليقها إلى الـ25 من يوليو الجاري للتصويت على النقاط المهمة في مشروع الوثيقة الدستورية.

