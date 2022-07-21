يان فيتشتال يعلن رغبة بلاده في تنفيذ مشاريع استثمارية في ليبيا

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بحث وزير الاقتصاد والتجارة محمد الحويج مع سفير جمهورية التشيك يان فيتشتال أمس الأربعاء بمقر الوزار العلاقات التجارية والعقبات التي تواجه استئناف عمل الشركات التشيكية.

وحث الوزير سفير جمهورية التشيك على تشجيع الشركات التشيكية في تنفيذ مشاريع استثمارية بكافة القطاعات.

وخاصة قطاع الطاقة والغاز والصحة مؤكداً حرص وزارة الاقتصاد والتجارة بتقديم التسهيلات اللازمة أمام الشركات.

وتوفير بيئة عمل مناسبة لتنفيذ المشاريع الاستثمارية .

وأشار الوزير على ضرورة تعزيز دور الغرف التجارية بإقامة مشاريع مشتركة بين القطاع الخاص بالبلدين.

كما اتفقا على عقد اجتماع مشترك بين اصحاب الاعمال الليبيين بهدف التشبيك وتبادل الخبرات خلال الفترة القريبة القادمة.

واعرب سفير جمهورية التشيك من جانبه على رغبة الشركات التشيكية في تنفيذ مشاريع استثمارية بدولة ليبيا.

كما وجه السفير دعوة رسمية للوزير لزيارة جمهورية التشيك .