أهرام أون لاين: لا استعادة لإستقرار ليبيا من دون انسحاب القوات والجماعات المسلحة الأجنبية منها

ليبيا- تطرق تقرير تحليلي نشره موقع “أهرام أون لاين” الإخباري المصري الناطق بالإنجليزية لانهيار الجهود الدولية والأممية الرامية إلى إيجاد حل سياسي في ليبيا.

التقرير الذي تابعته وترجمته صحيفة المرصد، أشار إلى انتهاء حقبة التفاؤل المتعلقة بسير البلاد على المسار الصحيح لاستعادة وحدتها ونزاهتها بحكومة واحدة وجيش واحد بعد عامين من الوساطات الدولية والأممية؛ إذ لم يتحقق الكثير في هذا السياق حتى الآن.

وأكد التقرير أن العنصر الرئيسي لاستعادة الاستقرار في ليبيا هو انسحاب جميع القوات والجماعات المسلحة الأجنبية من البلاد، مبينًا في ذات السياق أن هذا لم يتم في ظل استمرار تركيا في تقديم الأسلحة والدعم العسكري، وهو ما حال دون استعادة الأمن أو التوجه نحو الانتخابات التشريعية والرئاسية.

ترجمة المرصد – خاص

