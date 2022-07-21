الحويج لـ “السفير التشيكي”: حريصون على تقديم التسهيلات اللازمة أمام شركات بلادكم

بحث وزير الاقتصاد والتجارة بحكومة الوحدة المؤقتة، محمد الحويج مع سفير جمهورية التشيك، يان فيتشتال، العلاقات التجارية والعقبات التي تواجه استئناف عمل الشركات التشيكية في ليبيا.

وأوضح حساب وزارة الاقتصاد، على فيسبوك، أن “الحويج حث سفير التشيك على تشجيع الشركات التشيكية في تنفيذ مشاريع استثمارية بكافة القطاعات وخاصة قطاع الطاقة والغاز والصحة”.

وأكد “الحويج” حرص وزارة الاقتصاد والتجارة على تقديم التسهيلات اللازمة أمام الشركات وتوفير بيئة عمل مناسبة لتنفيذ المشاريع الاستثمارية.

وأشار وزير اقتصاد الدبيبة إلى ضرورة تعزيز دور الغرف التجارية بإقامة مشاريع مشتركة بين القطاع الخاص بالبلدين، كما اتفقا على عقد اجتماع مشترك بين أصحاب الأعمال الليبيين بهدف التشبيك وتبادل الخبرات خلال الفترة القريبة القادمة.

ومن جانبه، أعرب سفير جمهورية التشيك على رغبة الشركات التشيكية في تنفيذ مشاريع استثمارية بدولة ليبيا، كما وجه دعوة رسمية للحويج لزيارة جمهورية التشيك .