يورشيا رفيو: تركيا تستثمر عسكريًا في ليبيا لإحياء نفوذ الامبراطورية العثمانية

ليبيا- نبه تقرير تحليلي نشرته صحيفة “يورشيا رفيو” الأميركية لخطورة رغبات حكومة الرئيس التركي رجب طيب أردوغان لإحياء نفوذ الامبراطورية العثمانية.

التقرير المقتضب الذي تابعته وترجمت أبرز ما ورد فيه من مضامين صحيفة المرصد، أكد أن منطقة الشرق الأوسط وشمال إفريقيا هي المكان الذي أعربت تركيا من خلاله لأول مرة عن رغبتها في تولي زمام الأمور وإحياء نفوذها العثماني في البحر الأبيض المتوسط.

وحذر التقرير من استثمار تركيا العسكري في العديد من دول المنطقة ومنها ليبيا ودعمها سياسيًا الأحزاب الإقليمية التابعة للإخوان.

ترجمة المرصد – خاص

