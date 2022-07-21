أعضاء بمجلس النواب يؤكدون ضرورة إيجاد مخرج للأزمة الليبية

أكد عدد من أعضاء مجلس النواب على ضرورة إيجاد مخرج للأزمة الليبية بشكل يحقق ويدعم تطلعات الشعب الليبي ويستجيب لمطالبه في تحسين أوضاعه وإجراء انتخابات رئاسية وبرلمانية في أقرب الآجال.

جاء ذلك خلال لقاء تشاوري عقد برئاسة النائب الأول لرئيس مجلس النواب فوزي النويري وبحضور عدد من أعضاء مجلس النواب بمقر فرع ديوان مجلس النواب بالعاصمة طرابلس بحسب المتحدث الرسمي باسم مجلس النواب عبدالله بليحق.

وجرى خلال اللقاء مناقشة آخر المُستجدات السياسية والعراقيل التي تواجه العملية السياسية في ليبيا.