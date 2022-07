ذا صن: سياسية بريطانية تدعو لوقف تدفق المهاجرين غير الشرعيين من ليبيا لبلادها

ليبيا – واكب تقرير إخباري نشرته صحيفة “ذا صن” البريطانية التطورات بشأن أوضاع المهاجرين غير الشرعيين وجلهم من الأفارقة القادمين من ليبيا لبريطانيا.

التقرير الذي تابعته وترجمت أبرز مضامينه صحيفة المرصد، نقل عن “بيني موردونت” المرشحة لقيادة حزب المحافظين البريطاني اعتقادها بضرورة القيام ببذل المزيد من الجهود، بهدف وقف تدفق المهاجرين غير الشرعيين من ليبيا عبر البحر الأبيض المتوسط إلى أوروبا.

وقالت “موردونت” في تصريحات لـ”ذا صن”: “لقد أمضيت وقتًا طويلًا في البحر لرسم خرائط لطرق الهجرة في منطقة البحر الأبيض المتوسط وشمال ليبيا، ويجب أن نفعل المزيد للعمل على ما سيكون في مصلحة فرنسا أيضًا فيما يتعلق بحدودها الجنوبية”.

بدوره قال مهاجر غير شرعي من جنوب السودان: إن السلطات الإيطالية أبلغته بعد أن وصل إلى إيطاليا على متن قارب هجرة غير شرعية من ليبيا أن بإمكانه الذهاب إلى فرنسا بطريقة غير قانونية، وهو ما يعكس محاولات دول أوروبا لإلقاء أعباء المهاجرين غير الشرعيين على بعضها البعض.

ترجمة المرصد – خاص

