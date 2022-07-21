سوكي ناقارا تؤكد على ضرورة محاسبة المسؤولين عن إبادة ما يزيد عن 1200 محتجز في سجن أبوسليم

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التقت اليوم الخميس مديرة إدارة حقوق الإنسان وسيادة القانون والعدالة الانتقالية التابعة للأمم المتحدة سوكي ناقارا برابطة أهالي ضحايا مذبحة أبوسليم.

وناقشت سوكي تدابير العدالة الانتقالية التي تركز على الضحايا والمطالبات على الصعيد الوطني.

وذلك بمحاسبة المسؤولين عن إبادة ما يزيد عن 1,200محتجز في سجن أبوسليم في 1996.

وأكدت على أهمية ضمان محاسبة مرتكبي هذه الجريمة بحق الإنسانية لتحقيق مصالحة وطنية تستند إلى حقوق الإنسان.

وكذلك لإرسال رسائل لمنتهكي حقوق الإنسان في خضم النضال من أجل إنهاء الإفلات من العقاب في ليبيا.