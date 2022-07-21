ارتفاع الدولار وتراجع اليورو أمام الدينار

العنوان-طرابلس

سجلت أسعار العملات الدولة المتداولة في السوق الرسمية تباينا مقابل الدينار الليبي، اليوم الخميس، مقارنة بتعاملات أمس الأربعاء.

وصعد الدولار الأمريكي إلى 4.88 دينار من 4.87 دينار أمس، حسب النشرة الرسمية الصادرة عن المصرف المركزي.

بينما انخفض اليورو إلى 4.98 دينار من 4.99 دينار أمس، وثبت سعر الجنيه الإسترليني عند 4.85 دينار.

واستقر سعرا الريال السعودي والدرهم الإماراتي عند 1.29 دينار، و1.32 دينار، على الترتيب.

في حين لم تتغير أسعار الليرة التركية واليوان الصيني، اللذين سجلا 0.27 دينار و0.72 دينار.