تقارير تحليلية تتابع تأثر وتأثير ليبيا بالخارطة العالمية لوجود الإرهابيين والمسلحين

ليبيا- سلطت 6 تقارير تحليلية الضوء على الخارطة العالمية لوجود الإرهابيين والمسلحين ومدى تأثر وتأثير الدول المبتلاة بهذا الوجود بتبعات ذلك على أراضيها.

التقارير نشرتها مؤسسة “عمل ضد العنف المسلح” الخيرية البريطانية وموقعا “لونلي بلانت” الأسترالي المعني بأخبار التنقلات عبر الدول و”برنك” التحليلي البريطاني وراديو “صوت أميركا” وصحيفتا “يورشيا رفيو” و”فاينل كول” الأميركيتان وتابعتها وترجمت ما يتعلق بليبيا منها صحيفة المرصد.

وكشفت التقارير عن قيام القوات الخاصة البريطانية والفرنسية بعمليات تدريب نشطة لأعضاء الجيش السوري الحر المعارض في مواقع على الأراضي الليبية، مشيرة في سياق مغاير إلى أن قرب الجزائر من ليبيا وتميز الحدود المشتركة بالطابع البدوي والثغرات فيه يجعل الأولى في وضع قلق.

وأضافت التقارير أن مرد هذا القلق هو معاناة ليبيا من خلل سياسي وأمني، ما قد يمكن من تسلل المتشددين منها إلى الجزائر الخائفة من تكرار عقد التسعينات الذي شهد انتشار هؤلاء في البلاد، وهو ما يجعل السلطات الجزائرية تحتفظ بوجود عسكري كبير على حدودها المشتركة.

ووفقًا للتقارير، طور تنظيم “داعش” الإرهابي فروعه الـ9 في عدة دول من بينها ليبيا للحفاظ على قدراته الدولية، إلا أن نشاط الفرع الليبي ضعيف. ناقلة عن “جاكي سيلييرز” مؤسس معهد الدراسات الأمنية بجنوب إفريقيا قوله: إن تدخل حلف شمال الأطلسي “ناتو” هو سبب انتشار الإرهاب في البلاد ومنها.

وبحسب التقارير، يوجد أكثر من 9 آلاف إرهابي نشط بمنطقة الساحل الإفريقي جلهم في ليبيا، فيما أوضح “ماتياس هونكبي” من فرع مالي بمبادرة “المجتمع المفتوح لغرب إفريقيا” أن الأراضي الليبية باتت نقطة ضعف لجميع البلدان المجاورة، لا سيما بلاده والنيجر وتشاد المتأثرة بحالة ليبية من اللا استقرار.

