الغرياني: الناظوري من القوم الظالمين ومن استقبله في طرابلس ستمسه نار جهنم

انتقد المفتي المعزول الصادق الغرياني، زيارة الفريق أول عبدالرازق الناظوري، رئيس الأركان العامة للقوات المسلحة الليبية، إلى طرابلس زاعمًا أنه “من القوم الظالمين، ومن استقبله في العاصمة ستمسه نار جهنم” على حد وصفه.

وقال «الغرياني»، في تصريح تلفزيوني، متحدثًا عن الناظوري؛ “هذا الرجل الذي زار طرابلس هو مرتكب لجرائم حرب وهو أمر بقتل الآلاف ليس فقط في جنوب طرابلس ولكن في درنة وبنغازي قنفودة وإجدابيا، ثم في 2019 في حرب استمرت عامًا ونصف وهو يقصف ويقتل”. بحسب ادعائه.

وأضاف؛ أن “بعد كل ما فعله يأتي هذا الرجل إلى طرابلس بهذه الصورة المقيتة البغيضة التي تحمل امتهان واستفزاز واستهتار بكل مشاعر أهالي الضحايا الذين قتلوا وجرحوا، ويفرش له البساط الأحمر وضباط يضربون له التحية، ومن استقبله هو رئيس الأركان المعين من المجلس الرئاسي”، على حد قوله.

وأكمل «الغرياني»؛ أن الناظوري جاء إلى طرابلس بناء على رغبة ” المجلس الرئاسي والأمم المتحدة ومشروعهم الخبيث 5+5″، مردفًا أن ذلك الاستقبال “من الناحية الشرعية هو ركون للظالمين، «والله يقول ولا تركنوا إلى الذين ظلموا فتمسكم النار»، وأنت تستقبله هذا الاستقبال الذي يدل على الحفاوة والتكريم !”.