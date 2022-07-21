قزيط: لا شرعية مكتملة للدبيبة أو باشاغا ويجب التوفيق بينهما

أكد عضو مجلس الدولة بلقاسم قزيط أنه لا شرعية مكتملة وراسخة لحكومة عبد الحميد الدبيبة أو حكومة فتحي باشاغا.

وأضاف قزيط في تصريح خص بوابة إفريقيا الإخبارية بنسخة منه أن محاولة إقصاء الدبيبة أو باشاغا للآخر بقوة السلاح مرفوض .

وأشار قزيط إلى أن الموقف الوطني الحقيقي ليس الانحياز لأحد منهما بل محاولة التوفيق والصلح بينهما.

وبين قزيط أن حالة الاستقطاب الشديد داخل مصراتة جعلت الكثير من الشخصيات الوازنه تنحاز بشكل مفاجيء وغير مفهوم مما أدى إلى تآكل التيار المحايد وأصبح عاجزا عن القيام بدور الوساطة.

ودعا قزيط كل عقلاء مدينة مصراتة وحكماء ليبيا إلى القيام بدورهم لمحاولة رأب الصدع والتوسط بين الحكوميتين مضيفا لا يمكن أن نتفرج والنار تلتهم بيتنا.