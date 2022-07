اللافي: يجب تنظيم أداء منظمات المجتمع المدني وفق أسس قانونية

ليبيا – التقى النائب بالمجلس الرئاسي عبد الله اللافي أمس الأربعاء ممثلين لعدد من منظمات المجتمع المدني، لمناقشة تعزيز دور المنظمات في هذه المرحلة، والعديد من قضايا الشأن العام.

اللافي أكد بحسب المكتب الاعلامي التابع للمجلس على أهمية دور مؤسسات المجتمع المدني، مطالبًا بضرورة تنظيم أدائها، وفق أسس قانونية وإدارية تكفل نجاحها في خدمة المجتمع.

بدورهم، أكد الحاضرون من أعضاء منظمات المجتمع المدني، على أهمية أن تتطلع هذه المنظمات بدورها في هذه المرحلة، لتحقيق الاستقرار وتعزيز دورها المهم كحلقة وصل، بين المواطن ومختلف مؤسسات الدولة، في إطار التوعية والتنمية المجتمعية.

