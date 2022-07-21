تسمم “181” شخصا بعد تناولهم وجبة بمطعم بحي الأندلس

أخبار ليبيا 24 – أمن

كشفت مديرية أمن طرابلس، حقيقة تسمم العشرات بعد تناول وجبة في مطعم معروف بحي الأندلس.

وقالت المديرية في بيان لها، إنه بعد ضبط أقوال المصابين، في حادثة التسمم الغذائي ليلة أمس. تبين انهم قاموا بتناول وجبة في مطعم معروف بحي الأندلس بطرابلس.

وكانت قد تلقت غرفة العمليات طرابلس، إشارة عن وجود حالات تسمم غذائي في مصحتين معروفتين بطرابلس. وعليه انتقل الفريق الإعلامي. بمكتب العلاقات بمديرية أمن طرابلس للمصحتين للوقوف على الحادثة.

وقال رئيس مركز شرطة غوط الشعال، سالم البوراوي، إنه تم استقبال، عدد 142 حالة تسمم في إحدى المصحات. بينما تلقت مصحة أخرى 39 حالة تسمم غذائي، بينهم حالات حرجة أحدهم أودع العناية الفائقة.

وتابع البيان، إنه بأخذ أقوال المصابين اتضح انهم تناولوا وجبات غذائية من أحد المطاعم المعروفة بمنطقة حي الأندلس.

تم إبلاغ مكتب المحامي العام بالحادثة، ورئيس نيابة النظام العام و جهاز الحرس البلدي، واتخذت الإجراءات القانونية حيال الواقعة.