العلاقي: نقيب المحامين يتعرض لحملة شرسة ويترفع عن لومهم

أكد وزير العدل خلال فترة المجلس الانتقالي، أن عبد الرؤوف علي قنبيج نقيب المحامين يتعرض لحملة شرسة ولكنه يأبى ويترفع عن لومهم لأنه كبير.

وقال العلاقي، في منشور له عبر حسابه الرسمي على موقع التواصل الاجتماعي “فيسبوك”: “عبد الرؤوف علي قنبيج نقيب المحامين الليبيين والذي استطاع خلال فترة بسيطة أن يحقق ما لم يستطيع تحقيقه أي نقيب أو مجلس نقابة في زمن قياسي”.

وأضاف “هذا النقيب شرب العمل النقابي مبكرا من خلال تواجده في مكتب النقيب الأسبق وعلاقته بالنقيب غوقه ومشاركته في معظم أنشطة النقابة ولجانها عندما كان محاميا واعدا وعند انتخابه نقيبا عاما المحامين”.

وتابع “استطاع بحكمته ومرونته وبعقله في احتواء زملائه أن بوحده نقابة المحامين وأن يخرجها من قوقعتها التي ظلت قابعة بها ردحا من الزمان”.

واستطرد “هذا النقيب الفذ يتعرض لحملة شرسة من أولئك الذين يعانون العزيز. في أنفسهم ولكنه يأبى ويترفع عن لومهم لأنه كبير وأقول له اقدم يا نقيب وحذاري أن تحييد”.