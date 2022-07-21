الحويج وبن قدارة يبحثان سبل عودة إنتاج النفط إلى معدلاته الطبيعية

بحث وزير النفط والغاز المكلف محمد علي الحويج مع مجلس إدارة المؤسسة الوطنية للنفط برئاسة فرحات بن قدارة سبل عودة إنتاج النفط إلى معدلاته الطبيعية.

وبين المكتب الإعلامي لوزارة النفط والغاز أنه جرى خلال الاجتماع الذي عقد بمبنى المؤسسة الوطنية للنفط مناقشة استئناف عمليات إنتاج النفط وتصديره وسبل عودة الإنتاج إلى معدلاته الطبيعية وآليات الرفع منه من خلال الخطط التطويرية التي وضعتها وزارة النفط والغاز .

وفي 15 يوليو الجاري أعلنت المؤسسة الوطنية للنفط رفع حالة القوة القاهرة عن الموانئ النفطية بعد تغيير مجلس إدارة المؤسسة برئاسة مصطفى صنع الله واستبداله بفرحات بن قدارة