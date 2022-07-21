بسبب المخالفات الصحية.. أغلاق مطاعم ومجازر في البيضاء

العنوان-البيضاء

قامت عناصر الإدارة العامة للبحث الجنائي ومكافحة الظواهر السلبية بالبيضاء، اليوم الخميس، بغلق وتشميع مطاعم ومجازر داخل مدينة البيضاء، بعد العثور على لحوم فاسدة.

جاء ذلك خلال جولة لمفتشي فرع مركز الرقابة على الأغذية والأدوية بالمدينة، وفق بيان.

وأكد المركز رصد المفتشين عدم وجود وسائل حماية من الحشرات والقوارض، ووجود معدات أواني داخل مطاعم يظهر عليها التآكل والصدأ.

كم لوحظ أيضا عدم وجود شهادات صحية لبعض العاملين، وعدم ارتدائهم الزي الخاص بالعمل، مع انخفاض مستوى النظافة، وغياب التهوية اللازمة للمطاعم.