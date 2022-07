ليبيا – قال عضو مجلس النواب عبد السلام نصية إن لقاء ابناء المؤسسة العسكرية خطوة مهمة على طريق استعادة الدولة.

نصية اعتبر في تدوينه له على موقع التواصل الاجتماعي “فيسبوك” أن اللقاءات القادمة يجب أن تحمل برنامجًا أو خارطة طريق واضحة لتوحيد المؤسسة العسكرية، في مواعيد محددة، تتناغم مع مطالب الليبيين باجراء الانتخابات وإنهاء المراحل الانتقالية.

