حويلي: لم أرفض مقترح الرئاسي باعتباره حلًا وسطًا لمسألة ترشح مزدوجي الجنسية

أعرب عضو مجلس الدولة الاستشاري عبد القادر حويلي عن استغرابه من رفض مجلس الدولة مقترح المجلس الرئاسي.

حويلي قال في تصريح صحفي أمس الأربعاء”: إن مقترح الرئاسي يؤكد على إجراء الانتخابات البرلمانية قبل الرئاسية ويلزم مزدوجي الجنسية التنازل عنها قبل تسلم مهمة رئيس الدولة.

وأضاف: “لم أرفض مقترح الرئاسي باعتباره حلًا وسطًا لمسألة ترشح مزدوجي الجنسية ويمنعهم من تولي منصب الرئيس قبل تقديم إقرار رسمي يفيد بالتنازل عن الجنسية الأجنبية”.

وأكد أنه سيسعى إلى إعادة مناقشته المقترح في جلسة المجلس يوم الإثنين المقبل.