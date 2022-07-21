حمزة: على النائب العام إصدار بيان يعتبر  قفل الطرق جرائم لا تسقط بالتقادم

طالب أحمد حمزة، رئيس اللجنة الوطنية لحقوق الإنسان، الصديق الصور النائب العام، بضرورة إصدار بيان يجرم قفل الطرقات المنشآت العامة، واعتبارها جرائم لا تسقط بالتقادم.

وقال حمزة، عبر حسابه على “تويتر”:” نأمل من السيد المحترم النائب العام إصدار بيان عبر وسائل الإعلام المختلفة، بشأن اعتبار كل من يشارك في قفل الطرقات أو المنشآت العامة، والذين ترد أسماؤهم من الأجهزة الأمنية المختصة مطلوبين للعدالة واعتبارها جرائم لا تسقط بالتقادم”.

وأضاف حمزة:” نحن على ثقة تامة بأن الغوغاء سوف تضع هذا البيان فى اعتبارها بما يضمن الحد من هذا النوع من الممارسات المشينة والجد مضرة بالمصالح العامة والخاصة للمجتمع”.