تونس: ممتنون لتخصيص ليبيا 20 شاحنة إطفاء لمجابهة حرائق جبل بوقرنين

أعربت تونس عن عميق امتنانها وبالغ تقديرها لمبادرة ليبيا بوضع 20 شاحنة إطفاء و175 أخصائي إطفاء على ذمة تونس لتسخيرها في معاضدة المجهود الوطني للحماية المدنية والجيش الوطني لمجابهة الحرائق التي اندلعت مساء أمس الأربعاء بجبل بوقرنين.

وأكدت وزارة الخارجية التونسية عبر صفحتها بموقع “فيسبوك” أنّ هذه الهبَّةَ التضامنية، تعد تأكيداٌ على ما يجمع البلدين والشعبين الشقيقين من علاقات أخوية راسخة وروح تضامنية مشهودة عبر التاريخ كرّسها البلدان في السرّاء والضرّاء وعلى مختلف الأصعدة وفي جميع المجالات دون استثناء.

وأكد وزير خارجية تونس عثمان الجرندي خلال مكالمة هاتفية مع نظيرته الليبية نجلاء المنقوش أنه وإن تمّ، بفضل تضافر جميع الجهود والتنسيق المحكم بين مختلف المتدخلين، محاصرة الحرائق والسيطرة عليها، فإن البادرة الليبية كان لها الصدى الإيجابي الكبير لدى جميع التونسيين وتركت عميق الأثر في نفوسهم.