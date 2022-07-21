خلال لقائه السايح.. السفير التشيكي يجدد دعم بلاده لجهود إجراء الانتخابات الليبية

العنوان-طرابلس

جدد السفير التشيكي لدى ليبيا، جان فيسيتال، دعم حكومة بلاده لجهود استكمال الاستحقاقات الانتخابية المرتقبة في ليبيا.

جاء ذلك خلال لقائه رئيس مجلس المفوضية الوطنية العليا للانتخابات، عماد السايح، اليوم الخميس، وفق بيان المفوضية.

وثمن فيسيتال الجهود التي اضطلعت بها المفوضية في مراحل العملية الانتخابية التي أنجزتها، مشيدة بجاهزيتها.

وأشارت المفوضية إلى أن هذا اللقاء يأتي في إطار دعم المجتمع الدولي للمسار الديمقراطي في ليبيا، وللوقوف على مستوى استعداد المفوضية لتنفيذ العمليات الانتخابية المقبلة.

وتطرق اللقاء إلى ما يمكن تقديمه من دعم فني وخبرات من قبل بعثة الاتحاد الأوروبي عبر مشروع “بيبول” الذي تشرف على تنفيذه بعثة الأمم المتحدة للدعم في ليبيا وبرنامج الأمم المتحدة الإنمائي.