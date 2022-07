مديرية أمن البيضاء: تم القبض على من أطلق النار بشكل مباشر على مواطن وابنته

ليبيا – قال مدير مديرية أمن البيضاء خالد البسطة إنهم قبضوا على مطلوب كان قد أطلق النار بشكل مباشر على المواطن محمد مفتاح وابنته أمام منزلهما بالمدينة.

البسطة أوضح في تصريح لقناة “ليبيا الأحرار” أن الجاني جرى القبض عليه داخل أحد المنازل في منطقة القبة، مضيفًا أن عملية القبض جرت بالتعاون مع مديرية أمن المنطقة.

وأشار إلى أن المقبوض عليه استهدف المواطن محمد مفتاح برصاصة في ساقه وابنته برصاصتين في جسدها، مؤكدًا أنهما ما زالا يتلقيان العلاج.

ولفت إلى أن دوافع الجريمة لم تعرف بعد، موضحًا أن المقبوض عليه سيعرض على طبيب نفسي وآخر شرعي، قبل أن يجري تحويله للنيابة العامة لاستكمال التحقيقات.

