قويرب: أحيي الذين هبوا للدفاع عن باشاغا في مصراتة

استنكر عضو مجلس النواب عزالدين قويرب محاولة الهجوم على منزل رئيس الحكومة الليبية المكلف من البرلمان فتحي باشاغا في مصراتة.

وقال قويرب في تدوينة عبر “فيسبوك”: “أستنكر وأدين محاولة الهجوم على منزل رئيس الحكومة الليبية الشرعية فتحي باشاغا من قبل مليشيا مسلحة تحت جنح الظلام”.

وأضاف: “أحيي كل أفراد الشعب الذين هبوا للدفاع عنه والتصدي للفاسدين المرتشين ومقاومتهم”.

وفي وقت متأخر من أمس الأربعاء انتشرت القوة المشتركة مصراتة التابعة لرئيس حكومة الوحدة المؤقتة عبد الحميد الدبيبة في شارع بازينة حيث مقر إقامة باشاغا وطالبته بتسليم نفسه أو الخروج من المدينة.

واحتشدت مجموعة من أهالي مصراتة أمام منزل باشاغا رافضين محاولات الهجوم عليه قبل وصول آليات مسلحة لكتيبة حطين ولواء المحجوب.