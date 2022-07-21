المنقوش تبحث مع نظيرها التونسي فتح المعابر الحدودية

بحثت وزيرة الخارجية نجلاء المنقوش مع نظيرها التونسي عثمان الجرندي فتح المعابر الحدودية بين البلدين.

وبين الجرندي في تغريدة له بموقع “تويتر” أن المنقوش أعربت خلال اتصال هاتفي معه عن استعداد الجانب الليبي للتنسيق حول مختلف التفاصيل مع الجهات التونسية بمناسبة اللجنة القطاعية المنعقدة اليوم الخميس ولدعم الجانب التونسي بمعدات فنية للمراقبة الحدودية.

وأعربت وزارة الخارجية التونسية عبر صفحتها بموقع “فيسبوك” عن عميق امتنانها وبالغ تقديرها لمبادرة ليبيا بوضع 20 شاحنة إطفاء و175 أخصائي إطفاء على ذمة تونس لتسخيرها في معاضدة المجهود الوطني للحماية المدنية والجيش الوطني لمجابهة الحرائق التي اندلعت مساء أمس الأربعاء بجبل بوقرنين.

وأكدت وزارة الخارجية أنّ هذه الهبَّةَ التضامنية، تعد تأكيداٌ على ما يجمع البلدين والشعبين الشقيقين من علاقات أخوية راسخة وروح تضامنية مشهودة عبر التاريخ كرّسها البلدان في السرّاء والضرّاء وعلى مختلف الأصعدة وفي جميع المجالات دون استثناء.