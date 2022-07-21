شكاوى من تردي خدمات الاتصالات والإنترنت في بني وليد

اشتكى عدد من المواطنين في مدينة بني وليد، من انقطاع وضعف في خدمات الاتصالات والإنترنت المقدمة من شركتي «المدار الجديد» و«ليبيانا» للهاتف المحمول منذ ظهر اليوم الخميس.

وأوضح مصدر فني من شركة «هاتف ليبيا» في تصريح إلى «بوابة الوسط»، أن تذبذب خدمات الاتصالات جاء نتيجة صيانة المعدات وبعض المحطات داخل نطاق مدينة بني وليد لتحديث مستوى الخدمة لشبكات الاتصال.

– انقطاع الاتصالات عن مناطق في بني وليد بعد سرقة إحدى المحطات

– شكاوى من انقطاع وضعف خدمات الاتصالات والإنترنت في بني وليد

وأكد المصدر الفني أن العمل جار لإصلاح الأعطال وإرجاع كامل خدمات الاتصالات، بما فيها خدمات شركتي «ليبيانا» و«المدار الجديد» وخدمات الإنترنت وباقي الاتصالات إلى مناطق المدينة.

وتعاني شبكات الاتصال في بني وليد من التعديات المتكررة التي تطال الكابلات جراء أعمال الحفر العشوائي الذي عادة ما يتسبب في انقطاع وتذبذب خدمات الاتصالات، مما أثر على تقديم الخدمات في عدد من المؤسسات الحكومية بالمدينة.

فريق شركة «هاتف ليبيا» أثناء صيانة معدات وبعض محطات الاتصالات في مدينة بني وليد. (الإنترنت)