القبض على قاتل شقيقه في عين زارة

العنوان-طرابلس

تمكن مكتب البحث الجنائي بمديرية أمن طرابلس من ضبط المتهم في قضية قتل شقيقه بمنطقة عين زارة.

وأوضحت المديرية في بيان لها، اليوم الخميس، أن تلك الواقعة حدثت في أول أيام عيد الأضحى؛ حيث دخل الشقيقان في مشاجرة بسبب إساءة الجاني معاملة والدته.

وعندما احتد النقاش بينهما، وتحول إلى اشتباك بالأيدي، قام الجاني بإطلاق النار على شقيقه، فأصابه في قدمه، ثم أخفقت محاولات إسعافه، وتُوفي بسبب النزيف الحاد.

وبعد القبض على المتهم والاستدلال معه، أحيل إلى مركز شرطة الفرناج من حيث الاختصاص، تمهيدًا لإحالته إلى النيابة العامة.