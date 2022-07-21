ملف المفقودين على طاولة اللافي

أخبار ليبيا 24

أكد عضو المجلس الرئاسي، عبدالله اللافي، اليوم الخميس، على أهمية دعم جهود اللجنة الوطنية للقانون الدولي الإنساني، والجهات ذات الصلة في تتبع ملف المفقودين، معتبرا أن ذلك أحد عوامل إنجاح رؤية المجلس الرئاسي لملف المصالحة الوطنية.

جاء ذلك خلال لقاء اللافي مع مدير مكتب حقوق الإنسان بوزارة الدفاع في حكومة الوحدة الوطنية، حاتم الكاديكي، الذي أطلعه على مستجدات عمل مكتب حقوق الإنسان بالوزارة فيما يتعلق بملف المفقودين.

وأشار بيان صادر عن المجلس الرئاسي إلى تطرق اللقاء إلى نتائج عمل اللجنة الوطنية للقانون الدولي الإنساني، في التعرف على عدد من المفقودين وتحديد أماكنهم، وتمكين ذويهم من التواصل معهم.

كما استعرض اللقاء سبل التعاون مع الهيئة العامة البحث والتعرف على المفقودين، بما يمكنها من أداء مهامها في كامل أنحاء ليبيا، ودعم مسار المصالحة.