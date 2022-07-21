البرلمان يكرم رئيس ديوانه لجهوده في دعم قانون نفايات الرعاية الصحية

كرمت اللجنة الفنية المختصة بإعداد مسودة مشروع قانون نفايات الرعاية الصحية- ممثلةً في أعضاء مجلس النواب، “أسماء الخوجة”، و”فوزية بو غالية”، رئيس ديوان مجلس النواب ” عبدالله المصري الفضيل”؛ تقديراً لجهوده الكبيرة في تسهيل ودعم عمل اللجنة في مشروعها الوطني لإعداد مسودة قانون لنفايات الرعاية الصحية.

وبحسب عبدالله بليحق، المتحدث الرسمي باسم مجلس النواب الليبي، فإن المشروع يأتي ذلك ضمن المشروعات التي تخدم المواطن ورعايته الصحية التي تعكف عليها لجنة الصحة بمجلس النواب.

وثمنت أعضاء مجلس النواب، حرص رئيس ديوان مجلس النواب، على تذليل كافة الصعاب في سبيل إنجاح مثل هذه المشروعات المهتمة برعاية المواطن الصحية.

وتسلم درع التكريم نيابة عن رئيس ديوان مجلس النواب، مدير فرع الديوان بمدينة طرابلس.