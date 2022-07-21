اللافي يطالب بتنظيم أداء مؤسسات المجتمع المدني

أكد النائب بالمجلس الرئاسي عبد الله اللافي على أهمية دور مؤسسات المجتمع المدني، مطالباً بضرورة تنظيم أداءها، وفق أسس قانونية وإدارية تكفل نجاحها في خدمة المجتمع.

جاء ذلك خلال لقاء النائب بالمجلس الرئاسي، مع ممثلين لعدد من منظمات المجتمع المدني، لبحث تعزيز دور المنظمات في هذه المرحلة، والعديد من قضايا الشأن العام بحسب المكتب الإعلامي للمجلس الرئاسي.

وأكد أعضاء منظمات المجتمع المدني، على أهمية أن تتطلع المنظمات بدورها في هذه المرحلة، لتحقيق الاستقرار، وتعزيز دورها المهم كحلقة وصل، بين المواطن ومختلف مؤسسات الدولة، في إطار التوعية والتنمية المجتمعية.